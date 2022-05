Edward Theuns 9e in de sprint: "Ik was goed gepositioneerd, maar moest te veel in de wind rijden"

Een sprintersetappe waar Caleb Ewan en Mark Cavendish geen rol van betekenis spelen, opent mogelijkheden voor andere jongens. Ook Edward Theuns waagde een poging, maar kreeg te maken met de wind.

"Ik was vrij goed gepositioneerd, maar had in de laatste twee kilometer al wat in de wind moeten rijden", vertelt Theuns.

"Ik had een redelijk goede kick in mijn sprint, maar kwam al te snel in de wind terecht. Daardoor viel ik toch nog stil en verloor ik uiteindelijk nog wel wat plekjes."

"Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik probeer het liever, dan dat ik niet tot sprinten kom."

Zijn Trek-ploegmaat Otto Vergaerde bracht Theuns tot in een goede positie, maar de opvolging bleef uit.

"Ik dacht dat Otto misschien nog wat langer ging rijden. Ik zat in principe wel goed, maar misschien al iets te ver voorin en iets te veel in de wind."