Arnaud Démare balt de vuisten na warrige sprint in Messina, zonder Cavendish en Ewan

De 5e etappe in een notendop:

Morgen : In de 6e etappe arriveert de Giro op het vasteland van Italië. De race begint in het Zuiden en finisht na 192 kilometer in Scalea. Cavendish en Ewan kunnen zich wreken, want de kans op een massasprint is erg groot.

Verliezers van de dag: Zowel Caleb Ewan als Mark Cavendish hadden waarschijnlijk meer verwacht van deze etappe. Dankzij een versnelling van Alpecin-Fenix in het peloton moesten de twee sprinters lossen op de beklimming. Er werden nog pogingen ondernomen om de twee terug te brengen tot in het peloton, maar het mocht niet zijn.

Winnaar van de dag: Arnaud Démare heeft zijn eerste overwinning van het jaar beet. De Fransman werd gelost tijdens de beklimming, maar kon terugkeren dankzij een sterke afdaling. In de sprint was de man van Groupama-FDJ de sterkste. Hij haalde het vrij makkelijk voor Gaviria en Nizzolo.

Démare wint zijn eerste van het jaar

In de vijfde etappe van de Giro d'Italia heeft Arnaud Démare zijn eerste overwinning van het jaar behaald. Dankzij uitstekend werk van Groupama-FDJ wist de Fransman iedereen voor te blijven in de sprint.

De etappe werd vooraf bestempeld als een sprintersetappe, maar er was één detail. Na 70 kilometer moest het peloton namelijk een beklimming van 2e categorie over. De vraag was dus of dat alle sprinters deze beklimming zouden overleven.

Een groepje van vijf vluchters reed al snel weg en kreeg veel speling van het peloton. Op de beklimming ging Alpecin-Fenix stevig doorrijden om het de sprinters moeilijk te maken. Met succes, want Cavendish en Ewan moesten quasi meteen lossen. Ze kwamen er niet meer aan te pas en ook Arnaud Démare moest even lossen, maar werd teruggebracht in de afdaling.

Dankzij de tempoversnelling werd het groepje vluchters na 100 kilometer ook ingelopen en stoomde het peloton door richting de finishlijn. In de sprint konden van der Poel en Girmay beiden hun stempel niet drukken.

Een sterke lead-out van Sinkeldam plaatste Démare in poleposition en de Fransman maakte het ook knap af. Gaviria en Nizzolo vervolledigde het podium. Edward Theuns was de beste Belg op plaats 9.