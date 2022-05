De Diamond League-finale komt weer naar Brussel

De Diamond League is een reeks van topmeetings in de atletiek. In 2024 en 2026 organiseert de Memorial de tweedaagse finale.

"Het worden ongeziene atletiekweekends voor ons land", glundert meetingdirecteur en voormalig sprintster Kim Gevaert. "Het geeft ons de kans om twee dagen na elkaar het Koning Boudewijnstadion te vullen."



De finale staat garant voor de grootste sterren in de atletiekwereld. Gevaert: "Met alleen maar de allerbeste atleten in de 32 disciplines is de Diamond League-finale een pocketversie van het WK."

"Het is een unieke gelegenheid voor de Belgische sportliefhebber om de sterren van de piste in levenden lijve aan het werk te zien."

De Memorial Van Damme vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 september, in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.