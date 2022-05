Eerste topper bekend: Mondo Duplantis komt naar Memorial Van Damme

Het is de eerste naam die bekendgemaakt wordt, maar Gevaerts honger naar het binnenhalen van toppers is nog niet gestild: "Er zullen de komende maanden nog veel grote namen aan de affiche worden toegevoegd. We proberen de grootste namen van het WK en EK die deze zomer plaatsvinden ook naar Brussel te lokken."

Mondo Duplantis is op zijn 22e al wereldkampioen, olympisch kampioen en wereldrecordhouder. Vorig jaar verbeterde Duplantis nog het meetingrecord (6m) in Brussel. Nadien deed hij nog een poging op wereldrecordhoogte, maar die mislukte.

Er was nog meer goed nieuws te rapen op het persmoment. De Brusselse schepen van Sport Benoît Hellings liet weten dat voor de Memorial-editie van 2023 een nieuwe piste wordt aangelegd in het Koning Boudewijnstadion. Voor de editie van 2022 worden ook nog wat herstellingswerken gepland aan de piste.



Gevaert is in de wolken over het plan: "Het is op de eerste plaats goed voor de Memorial, maar met de nieuwe piste kunnen we ons ook opnieuw kandidaat stellen voor de organisatie van EK's en WK's."