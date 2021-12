Kim Gevaert wordt meetingdirecteur Memorial Van Damme: "Veel goesting en gezonde spanning"

Kim Gevaert (43) vervangt dus Cedric Van Branteghem (42), die een nieuwe rol bij het BOIC opneemt.

"Gevaert is nog steeds de Belgische koningin van de spurt, maar ook de keizerin van de Memorial", zegt organisator Golazo. "Naast haar indrukwekkende palmares is ze immers de atlete met de meeste deelnames aan de Allianz Memorial Van Damme."

"Van 1998 tot bij haar afscheid in 2008 was ze elk jaar present, elf keer in totaal, op de 100m of de 200m. Die laatste, haar favoriete afstand, won ze vier keer op de Memorial, de 100m won ze bij haar afscheid in 2008."

Volgens Golazo is de voormalige publiekslievelinge "de logische opvolger". "Ik ben heel blij dat Kim de uitdaging wil aangaan", zegt CEO Bob Verbeeck. "Ze is een atletiekexperte en ik voel veel ambitie."

"Wat een eer", vult Gevaert aan. "De Memorial is de absolute top in de atletiek, in eigen land en ook wereldwijd. Ik heb de meeting altijd in mijn hart gedragen, zeker ook omwille van dat enthousiaste publiek en de sfeer die er hangt."

"Bovendien is Brussel mijn thuis geworden: ik woon er vlakbij, werk in de stad, geniet van zijn multiculturaliteit. Ik was al blij om elk jaar een klein steentje te kunnen bijdragen."

"Nu ben ik net op een moment in mijn leven beland waar ik er klaar voor ben om een grotere rol op te nemen. Ik spring met heel veel goesting en een tikkeltje gezonde spanning.”

De 46e Allianz Memorial Van Damme, de eerste onder leiding van Kim Gevaert, vindt plaats op vrijdag 2 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.