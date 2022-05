Kersvers meetingdirecteur Kim Gevaert kondigt Memorial Van Damme 2022 aan: "Een speciale dag"

Ook Gevaert beseft het belang van vrouwen in hoge functies. "Ik weet dat het belangrijk is voor de jongere generaties om rolmodellen te hebben. Langs de andere kant hoop ik dat ik deze functie niet enkel heb gekregen omdat ik een vrouw ben, er zijn genoeg andere kwaliteiten nodig om deze rol op te nemen."

"Als atleet heb je geen flauw benul hoe zo'n organisatie werkt. Kim leert snel en het zal niet lang duren voor ze de kneepjes van het vak kent. Ik heb alle vertrouwen in haar en ben ook trots op het feit dat Kim de eerste vrouwelijke meetingdirecteur is in de Diamond League."

"Ik ken de wereld van de atletiek natuurlijk goed, maar deze nieuwe functie was toch een sprong in het diepe. Intussen voel ik wel dat ik hier op mijn plaats zit."

"Het geeft me een trots gevoel om deze Memorial nu als meetingdirecteur te mogen doen", aldus Gevaert. "Het is vandaag een speciale dag voor mij."

Het werd al eerder aangekondigd dat er dit najaar een nieuwe piste komt. Dat nieuws gaat gepaard met hoge ambities voor Gevaert en Meert. Zo wordt er al gesproken over een EK of WK in Brussel.



"We moeten ambitieus zijn als land. Als ik zie welke steden er al een EK of WK hebben georganiseerd...dan moeten wij dat ook kunnen."



Met de komst van Armand Duplantis heeft de meeting ook al haar trekpleister beet. Toch vindt Wilfried Meert dat de atletiekwereld nood heeft aan een nieuwe sprintbom.



"De 100 meter blijft het Koningsnummer en ik denk dat Erriyon Knighton alles heeft om de opvolger van Usain Bolt te worden. Hopelijk kunnen we hem deze zomer in Brussel aan het werk zien, daar gaan we in elk geval alles aan doen."