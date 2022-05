Het vingertje van Mathieu van der Poel (richting Tom Dumoulin): "Nu is het aan hem"

Tijdens de rustige openingsfase van de eerste etappe van deze Giro werden Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin al keuvelend gespot in het peloton.

Na de finish was Dumoulin tevreden over zijn prestatie (25e op 4" van de ritwinnaar) en aan de kopman van Jumbo-Visma werd gevraagd wat het gespreksonderwerp met Van der Poel was.

"We zeiden dat Mathieu vandaag de rit mocht winnen en de roze trui mocht pakken en dat ik dat roze shirt zaterdag dan zou overnemen", gniffelde tijdrijder Dumoulin.

Toen Van der Poel zat uit te hijgen na zijn ritwinst, kruiste Dumoulin hem. Enkele Nederlandse reporters registreerden een vingertje bij de gelukkige en goedlachse Nederlandse ritwinnaar.

"Nu is het aan hem", knipoogde Van der Poel, die zijn bonus van 14 seconden op Dumoulin en co morgen uiteraard wel met hand en tand zal verdedigen in de tijdrit van 9,2 kilometer in Boedapest.