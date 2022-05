RWDM veroordeelt rellen na barragematch in Seraing: "Voetbal moet een feest blijven"

"De club veroordeelt de uitbarstingen van zaterdag ten zeerste. Dit is niet het beeld dat RWDM aan de voetbalfans wil overbrengen."

"Wij wilden gisteren inderdaad nadenken hoe we kunnen voorkomen dat dit soort incidenten zich in de toekomst nog eens voordoen. Daarom zullen wij een bijeenkomst met de supportersfederatie binnenkort inplannen."

"De club heeft via zijn directie niet onmiddellijk willen reageren op de incidenten die zich zaterdag aan het einde van de wedstrijd hebben voorgedaan", zo meldt de directie maandag op de website van RWDM.

Wij bieden alle voetbalfans onze excuses aan. Deze sport is en moet een feest blijven.

"Wij zullen ons uiterste best doen om samen met de Pro League en de autoriteiten ervoor te zorgen dat de minderheid van de aanwezige fans die deze incidenten hebben veroorzaakt, wordt gestraft. Daarom bieden wij alle voetbalfans onze excuses aan. Deze sport is en moet een feest blijven."



Na het laatste fluitsignaal liepen aanhangers van het bezoekende RWDM het terrein op in het Stade du Pairay en zochten de confrontatie op met vierende supporters van Seraing, dat net het behoud had verzekerd. Er waren wel ordediensten aanwezig, maar die leken amper in te grijpen.



Ook Lorin Parys, CEO van de Pro League, reageerde fel op de incidenten. "Fans die hun eigen ruiten inslaan, agressie plegen en de sport beschadigen horen niet in een stadion. Punt. Strengere sancties zijn op komst", tweette hij.