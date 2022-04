Heethoofden van RWDM vieren frustraties bot met vechtpartijen: "Bijzonder triest"

Toen de match tussen Seraing en RWDM was afgelopen, bestormden de thuisfans het veld om te gaan vieren met de spelers.

Enkele bezoekende supporters zagen hier een provocatie in en konden zich niet langer inhouden. De hekken werden opengebroken, waardoor de rode loper werd uitgerold voor een confrontatie met de bezoekende clan.

Wat volgde waren betreurenswaardige taferelen, met vechtpartijen her en der op het terrein. De politie keek machteloos of hulpeloos toe. Een nieuwe zwarte bladzijde voor het Belgische voetbal.

RWDM-doelman Théo Defourny veroordeelde de relletjes met klem. "Dit is zo jammer, dit is niet goed voor het voetbal."

"Tijdens de coronaperiode hebben we zo vaak zonder volk in het stadion moet spelen. Om dit dan nu te zien, dat is bijzonder triest."

"We hebben goeie supporters, nu zijn enkelen gefrustreerd. Het is jammer dat enkele heethoofden het verpesten voor de rest."