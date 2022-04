Seraing zwoegt zich voorbij RWDM naar verlengd verblijf in 1A

22:41 einde, 22 uur 41. Het zit erop! RWDM zet nog even fors druk, maar het mag niet meer baten. Seraing is ook volgend seizoen nog actief in 1A na een enerverende wedstrijd met enkele zeer stevige overtredingen. De supporters van de thuisploeg komen het veld op om te vieren. . Het zit erop! RWDM zet nog even fors druk, maar het mag niet meer baten. Seraing is ook volgend seizoen nog actief in 1A na een enerverende wedstrijd met enkele zeer stevige overtredingen. De supporters van de thuisploeg komen het veld op om te vieren.

90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Smerige ingreep. Frustratie bij Vorogovskiy en hij werkt zeer brutaal Jallow tegen de grasmat. Geel is echt wel een milde sanctie. . Smerige ingreep Frustratie bij Vorogovskiy en hij werkt zeer brutaal Jallow tegen de grasmat. Geel is echt wel een milde sanctie.

90+5' Buitenspel. Nzuzi staat buitenspel en dan ligt het spel weer even stil. Seraing is een langer verblijf in 1A aan het afdwingen en over 2 matchen is dat toch wel terecht. RWDM kon te weinig weerwerk bieden, zowel in de heenmatch als vanavond. . tweede helft, minuut 95. Buitenspel Nzuzi staat buitenspel en dan ligt het spel weer even stil. Seraing is een langer verblijf in 1A aan het afdwingen en over 2 matchen is dat toch wel terecht. RWDM kon te weinig weerwerk bieden, zowel in de heenmatch als vanavond.

90+3' tweede helft, minuut 93. Een voorzet van Vorogovskiy komt bij Sankhon die het in een tijd wil doen, maar dat is niet zijn specialiteit. Nog 3 minuten. . Een voorzet van Vorogovskiy komt bij Sankhon die het in een tijd wil doen, maar dat is niet zijn specialiteit. Nog 3 minuten.

90+2' tweede helft, minuut 92. Alle ballen van RWDM gaan naar de lange Oulare, valt de bal nog eens goed? . Alle ballen van RWDM gaan naar de lange Oulare, valt de bal nog eens goed?

90' Toegevoegde tijd. Er komen nog 6 minuten bij, tot ongenoegen van de thuisfans. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Er komen nog 6 minuten bij, tot ongenoegen van de thuisfans.

90' tweede helft, minuut 90. Sankhon verkoopt Maziz een trap en krijgt terecht geel. De fans van Seraing beginnen al voorzichtig een feestje te bouwen. De omroeper laat de supporters al weten dat ze na affluiten het veld niet mogen bestormen. . Sankhon verkoopt Maziz een trap en krijgt terecht geel. De fans van Seraing beginnen al voorzichtig een feestje te bouwen. De omroeper laat de supporters al weten dat ze na affluiten het veld niet mogen bestormen.

85' tweede helft, minuut 85. Het is bij Seraing wegwerken op goed geluk geworden. Op die manier zal RWDM wel nog enkele momenten krijgen. . Het is bij Seraing wegwerken op goed geluk geworden. Op die manier zal RWDM wel nog enkele momenten krijgen.

84' Dietsch klemt. Oulare kan net niet goed koppen na een actie van Ephestion, Vorogovskiy wil de afvallende bal vol op de slof nemen en zet Dietsch aan het werk. De seconden tikken onverbiddelijk weg. . tweede helft, minuut 84. Dietsch klemt Oulare kan net niet goed koppen na een actie van Ephestion, Vorogovskiy wil de afvallende bal vol op de slof nemen en zet Dietsch aan het werk. De seconden tikken onverbiddelijk weg.

82' tweede helft, minuut 82. Nzuzi is even ongrijpbaar, zijn voorzet is te flets. Euvrard gooit Thomas Ephestion nog tussen de lijnen. De spelmaker heeft normaal een basisplaats, maar moet nu de supersub zijn van RWDM. . Nzuzi is even ongrijpbaar, zijn voorzet is te flets. Euvrard gooit Thomas Ephestion nog tussen de lijnen. De spelmaker heeft normaal een basisplaats, maar moet nu de supersub zijn van RWDM.

80' Er zijn betere zitplaatsen in Le Pairay. tweede helft, minuut 80. Er zijn betere zitplaatsen in Le Pairay

79' tweede helft, minuut 79. Lardot besluit Defourny en Nadrani te bestraffen voor dat opstootje. Dat had ook zonder kaarten opgelost kunnen worden, veel was er niet aan de hand. . Lardot besluit Defourny en Nadrani te bestraffen voor dat opstootje. Dat had ook zonder kaarten opgelost kunnen worden, veel was er niet aan de hand.

78' tweede helft, minuut 78. De poppetjes gaan even aan het dansen nadat Oulare de koppende Dyrestam met zijn hiel in het gezicht raakt. Bij RWDM verwijten ze de thuisploeg tijdrekken, maar dat is hier niet het geval. . De poppetjes gaan even aan het dansen nadat Oulare de koppende Dyrestam met zijn hiel in het gezicht raakt. Bij RWDM verwijten ze de thuisploeg tijdrekken, maar dat is hier niet het geval.

