Franky Van der Elst bidt voor een RWDM-mirakel: "De club is één brok nostalgie"

"De club waar het voor Boskamp, Sonck en mezelf begon"

Dat z'n hart nog steeds voor RWDM klopt is een overstatement, maar toch kriebelt het bij Franky Van der Elst voor het cruciale duel.

"Ik vind het wel spannend, ja. Het voordeel ligt bij Seraing, na de 0-1 uit de heenmatch, maar het is nog niet gespeeld." Daarom vindt The Fox het de moeite waard om zelf de verplaatsing naar Seraing te maken.

“RWDM is één brok nostalgie. En drie Brusselse clubs in eerste klasse, dat is geleden van de jaren 70. Zeker met RWDM erbij, waar het toch voor mij en andere spelers als Johan Boskamp en Wesley Sonck ooit begon.”