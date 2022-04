Mikautadze laat Seraing dromen van extra jaar in Jupiler Pro League

RWDM - Seraing in een notendop:

Mikautadze drukt zijn stempel

RWDM tankte de voorbije weken het meeste vertrouwen, maar dat was er in de eerste helft niet meteen aan te zien. De beste kansen waren namelijk voor Seraing. Met haast telkens maar weer Mikautadze in een hoofdrol.

De spits dacht te scoren met een kopbal, maar doelman Defourny stak er met een kattensprong een stokje voor. Net voor de rust was het dan toch prijs. Mikautadze krulde het leer heerlijk in het zijnetje, nu had Defourny geen kans.