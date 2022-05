Dortmund kaapt seizoensrevelatie Nico Schlotterbeck weg bij Freiburg

De verdediging van Dortmund oogt wankel dit seizoen: Die Borussen slikten al 50 tegendoelpunten in 32 Bundesliga-wedstrijden. Met Niklas Süle van Bayern München werd in februari al een eerste defensieve versterking (gratis) vastgelegd, met de jonge Nico Schlotterbeck volgt nu een tweede.



Schlotterbeck toonde zich dit seizoen een rots in de branding bij Freiburg. De club verraste in de Bundesliga vriend en vijand en staat met nog twee wedstrijden te spelen vierde in de stand, voorlopig goed voor een Champions League-ticket. Op 21 mei speelt Freiburg nog de finale van de Duitse beker tegen RB Leipzig



Vorig jaar werd de 22-jarige Schlotterbeck nog uitgeleend aan Union Berlin, nu verkast hij komende zomer dus naar Dortmund. Die Borussen betalen zo'n 20 miljoen euro voor de centrale verdediger, die een contract voor vijf seizoen ondertekent.

Het is de kers op een topseizoen voor Schlotterbeck, die in maart ook al zijn eerste twee caps verzamelde voor Duitsland. Hij startte in de basis bij Die Mannschaft in de oefeninterlands tegen Israël (2-0 zege) en Nederland (1-1).