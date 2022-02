Bayern ziet Duits international Süle komende zomer transfervrij vertrekken naar Dortmund

Bayern kocht Niklas Süle in 2017 voor 20 miljoen euro weg bij Hoffenheim. De Duitse international groeide bij Bayern uit tot een vaste waarde in het hart van de defensie.



Maar dit seizoen liep het contract van Süle af. En Bayern en de centrale verdediger kwamen niet tot een nieuwe overeenkomst.



Borussia Dortmund lag op de loer en haalt Süle komende zomer transfervrij op bij de Rekordmeister.



"We zijn blij dat we Niklas Süle voor 4 jaar hebben kunnen vastleggen", zegt Michael Zorc, de sportief directeur van Borussia Dortmund.



"Niklas heeft in de gesprekken getoond dat hij heel veel zin heeft om voor Borussia Dortmund te spelen. Hij voegt veel ervaring en rust in de opbouw toe. Vanaf de zomer zal hij samen met ons de volgende stap zetten in zijn carrière."

Met Bayern won Süle al 1 keer de Champions League, 4 keer de Duitse titel en 2 keer de Duitse beker.