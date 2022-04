Een supporter van FC Keulen (jawel, FC Keulen) heeft na de Champions League-uitschakeling van Bayern München toch nog voor een vrolijke noot gezorgd in de Allianz Arena. De man was flink boven zijn theewater, maar slaagde er met veel moeite in om toch tot op de grasmat te geraken in het lege stadion. Even later werd hij nog opgemerkt toen hij het stadion uithinkte terwijl hij de naam van Keulen-spits Anthony Modeste scandeerde.