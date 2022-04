25-jarige Belg Pierre De Froidmont verrast met 6e plaats in WB mountainbike in Brazilië

Pierre De Froidmont had dankzij een sterke prestatie in de shorttrack van vrijdag een goeie startpositie verworven. Hij kon zich in de beginfase ook goed handhaven tussen de toppers, zakte in het middendeel wat weg, maar rukte uiteindelijk nog op naar de 6e plaats, zijn beste resultaat ooit in een Wereldbeker.

De zege was weggelegd voor Nino Schurter, die met 33 WB-overwinning het record van Julien Absaslon evenaart. Schurter moest er Maxime Marotte voor verslaan in de sprint.

Bij de vrouwen kon Pauline Ferrand-Prévot haar zege in de shorttrack niet verzilveren. Ze moest opgeven en maakte zo de weg vrij voor Rebecca McConnell. Het is de eerste WB-zege voor de Australische.