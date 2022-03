Belgische mountainbiker Wout Alleman triomfeert in loodzware 6e etappe van Cape Epic

De 6e etappe vond plaats in de prachtige setting van de Eerste Rivier-vallei, in en om Stellenbosch. De renners kregen er een rit van 76 kilometer voorgeschoteld, waarbij 2.700 hoogtemeters overwonnen moesten worden.



Wout Alleman en zijn Italiaanse kompaan kwamen aan het 1e checkpoint door met een voorsprong van 40 seconden, maar moesten die bonus vervolgens weer prijsgeven in de afdaling. Een nieuwe tempoversnelling was wat verderop wel beslissend. Na 47 kilometer flirtte het duo al met een bonus van bijna 2 minuten.



In het slot van de race kwam de concurrentie nog wat dichter, maar de dagzege van Alleman en Rabensteiner kwam niet meer in het gevaar. In de stand is het duo nu 6e, op ruim 45 minuten van de leiders, de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Christopher Blevins.

"Dit had ik zeker niet verwacht", reageert Wout Alleman na de etappewinst. "De hele week was tot nu toe nog niet zo goed, ver van onze verwachtingen. Dat we aan het einde van week toch nog een etappe kunnen winnen, maakt me superblij."



"Na de 1e klim hadden we al een voorsprong, maar in de afdaling werden we opnieuw gegrepen. We hebben dan proberen te recupereren en daarna weer geprobeerd. Fabian voelde zich echt super vandaag. Ik heb serieus afgezien, want ik had maagproblemen vannacht en heb niks kunnen eten. Ik heb zelfs getwijfeld om te starten vandaag. Maar dit was het allemaal waard."



"De Cape Epic is de belangrijkste rittenkoers van het jaar. Om hier een etappe te winnen, dat is onbeschrijflijk. Dit is de mooiste zege van mijn carrière. Morgen in de laatste etappe gaan we nog één keer alles geven."