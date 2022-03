Straffe kost! Wout Alleman haalt podium van koninginnenrit Cape Epic: "Gehoopt, maar niet verwacht"

Met zijn 92 kilometer en 2.850 hoogtemeters beloofde de koninginnenrit lang en zwaar te worden. Maar daarnaast was er nog een factor: de hitte. De mountainbikers moesten aan de slag bij temperaturen boven 35 graden.

"Gisteren liet ik me verrassen door de hitte en had ik een slechte dag", vertelt Wout Alleman meteen na de aankomst. Hij werkt de duowedstrijd af met de Italiaan Fabian Rabensteiner (Team Wilier-Pirelli).

"Vandaag waren er naast de hitte ook veel hoogtemeters. Om me daarop voor te bereiden ben ik na de proloog met een ijsvest in bed gaan liggen om te rusten. Het zijn kleine dingen die we kunnen doen om ons aan te passen."



En de kleine details hebben hun werk gedaan, want onze landgenoot eindigde op een indrukwekkende derde plek. In het algemene klassement staat hij met zijn kompaan intussen op de 5e plaats.

"Vandaag voelde ik me super van in het begin. Halverwege was er een steile klim waar de snelheid zodanig laag lag dat je de warmte op je lijf voelde. Daar had ik het wel even moeilijk, maar daarna kwam ik erdoor. Genoeg eten en drinken heeft ons erdoor gesleurd."