Antwerp wil dat speculeren stopt: darmprobleem is oorzaak van onbeschikbaarheid De Laet

Na een vroege wissel een maand geleden in de Antwerpse derby tegen Beerschot groeiden er vraagtekens rond de persoon van Ritchie De Laet. Was er een fysiek probleem? Was er een probleem met de trainer?

Antwerp ontkende, maar liet de speler wel voor onbepaalde tijd rusten. Hij speelde niet tegen Anderlecht, maar was er wel al opnieuw bij tegen Zulte Waregem. Vorige zaterdag tegen OH Leuven ontbrak De Laet dan opnieuw.

Om duidelijkheid te scheppen, heeft Antwerp nu bekend gemaakt dat Ritchie De Laet kampt met een darmprobleem.

"Dat probleem is onder controle, maar kan af en toe voor zeer vervelende hinder zorgen. Daardoor is het vaak pas kort van tevoren duidelijk of spelen/trainen mogelijk is", schrijft Antwerp in een mededeling.