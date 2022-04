Joos: "Bloed, zweet en tranen is net niet het probleem van Antwerp"

"Die zongen: "wij willen bloed, zweet en tranen", of "bloed aan de paal", een van de twee. Ik denk niet dat dat het probleem is", gaat Joos verder. "Antwerp wil wel, maar speelt niet op een niveau van een ploeg die de Champions Play-off haalt. Maar! Ze spelen die wel."

"OH Leuven is voor mij een club die meer punten verdient op basis van hoe ze voetballen", zei Filip Joos. "Antwerp knoeide bij momenten. Er was vaak een gebrek aan initiatief en het moest daardoor enkele keren opletten voor de omschakeling, want dat kan OHL fantastisch. Mercier speelde heerlijk."

Zaterdagavond voer Antwerp de haven van de Champions' Play-off binnen. Drie punten aan Den Dreef in Leuven verzekerden een plek bij de top vier. Vlot aanmeren was het niet. Seck zorgde voor een gevleide 0-1 na een corner.

Antwerp is een moeilijk in te schatten ploeg.

Iets half-filosofisch

Ook aan de tafel zat Thibo Somers, spits bij Cercle Brugge. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie staat Antwerp-Cercle op de kalender. In de heenmatch ondervond Cercle hoe Antwerp een meester is om het touw naar zich toe te trekken, zelfs als het niet sterker lijkt te zijn.

"Het is een ploeg die moeilijk in te schatten is", zei Somers. "Ze spelen altijd heel gesloten. Er komen weinig kansen en de kansen die je krijgt, moet je afmaken om ze onder druk te kunnen zetten. De heenmatch had eigenlijk 0-0 of 1-1 moeten zijn (het werd 0-1 voor Antwerp)"

Filip Joos begreep de frustratie, maar vindt het tegelijk het mooie aan voetbal. Soms is iets niet exact uit te leggen.

"Bij het doelpunt van Antwerp gebeurt iets half-filosofisch. De lijnrechter onderbreekt heel even het spel om te kijken naar trekken en duwen voor doel. Verstraete (die de corner moet trappen) moet even inhouden en daarna valt de goal."



"Dat is het frustrerende voor trainers. Die bereiden alles voor, maar dan gebeurt er iets klein en valt toch de goal. Oké, misschien koppen ze de bal bij de eerste poging al heerlijk in de winkelhaak, maar dat is waarom wij van voetbal houden. Iedereen met controledrang probeert het te controleren, maar dat lukt niet. Dat is het leven."