Tadej Pogacar verkent kasseirit uit de Tour: "Lastiger dan de Ronde van Vlaanderen"

"Het is lastiger dan de Ronde van Vlaanderen. Hier is het meestal vlak, dat is anders dan gisteren."

Hoort een kasseirit volgens Pogacar thuis in de Tour? "Ze (Tour-organisator ASO) mogen doen wat ze willen. We zullen toch altijd rijden."



"Het zal sowieso een hectische etappe worden, vooral ook omdat die etappe in de Tour gereden wordt."



In totaal krijgen de Tour-renners in de 5e etappe 11 kasseistroken opgediend, goed voor 20 kilometer gedokker.



"Eigenlijk kijk ik uit naar die etappe. Het kan verschikkelijk foutlopen of het kan oké verlopen. Hier zal je de Tour niet winnen, maar je kan de Tour er wel verliezen."