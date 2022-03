Tadej Pogacar voor kasseidebuut: "Ik zet een beetje een stap in het onbekende"

"Ik heb Matteo Trentin binnen de ploeg en die kent dit type koersen wel. Ik zet een beetje een stap in het onbekende, maar rondom mij zijn er wel mensen die weten wat er zit aan te komen."

"Wat ik mag verwachten? De conditie is goed en hopelijk kunnen we een vooraanstaande rol spelen."

Tadej Pogacar arriveerde gisteren in ons land en de tweevoudige Tour-winnaar bestudeerde vandaag het parcours van Dwars door Vlaanderen.

Ploeg: "Wij leggen hem niet te veel druk op"

"Tadej Pogacar is zonder meer onze kopman", vertelt sportdirecteur Fabio Baldato.

"Wanneer hij een rugnummer draagt, wil hij koersen en zich laten opmerken. Dat weten we. Maar leg hem niet al te veel druk op. Dat doen wij zeker niet."

"Wij hebben geen echt uitgesproken verwachtingen. Hij wou deze Dwars door Vlaanderen rijden, net als de Ronde van Vlaanderen. Wij hebben hem niet gedwongen."

"Hij is zeer leergierig en wil graag nieuwe uitdagingen aangaan. We gingen deze winter skiën, en ook daarin wou hij de beste zijn. En ga je met hem karten, dan wil hij winnen. Die mentaliteit zit nu eenmaal in zijn genen."

"Wij hebben met Matteo Trentin de ideale man om hem te begeleiden op de wegen die voor hem onbekend zijn, net als Rui Oliveira en Oliviero Troia", vervolgt Baldato.

"We laten Tadej Pogacar vrij om zijn ding te doen. Hij geniet en heeft plezier in het wielrennen, daar is het hem om te doen."