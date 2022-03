Waarom was Pogacar niet mee met Van der Poel en co? "Ik was achteropgeraakt na valpartij"

Tadej Pogacar begon vandaag in Dwars door Vlaanderen aan zijn ontdekkingstocht/schattenjacht op Vlaamse wegen.



Maar de Sloveen was nergens te bespeuren toen Van der Poel, Pidcock en de andere groten wegreden op Berg Ten Houte. Was was er gebeurd met Pogacar?



"Net voordat de kopgroep vertrok, was er een valpartij. Ik kon die niet vermijden, waardoor ik achterop geraakt was. Daardoor mis ik de slag en zit ik niet in de kopgroep."



Zat Pogacar dan te slecht gepositioneerd? "Ik had inderdaad wat meer vooraan moeten zitten. Want het ging bergop en ze reden vol gas."



"Ik heb nog een inspanning geleverd om terug te keren. Maar in de kopgroep waren ze te sterk."