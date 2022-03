Ploegleider Niermann: "Wonder is nodig om Van Aert 100 procent fit aan de start te krijgen"

"Nog geen informatie over zijn ziekte"

Jumbo-Visma verkende donderdag het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Geen Wout van Aert te bespeuren. Niet omdat Van Aert het parcours al voldoende kent, wel omdat er opeens grote vraagtekens staan achter zijn deelname zondag.

"Wout is vanochtend wakker geworden en voelde zich niet lekker. Normaal zou hij vandaag aansluiten bij de ploeg, maar we hebben besloten om dat niet te doen", vertelde Grischa Niermann.

"We zijn bezig met uit te zoeken wat het is. Corona is een mogelijkheid, maar daar heb ik momenteel geen informatie over."



De twijfel bij Jumbo-Visma is groot. Het is afwachten tot de ploeg zelf meer informatie heeft, maar rooskleurig is de situatie zeker niet voor Wout van Aert. "Als zoiets gebeurt drie dagen voor de Ronde, is dat absoluut niet ideaal."

"Ik durf niet te zeggen of hij eerder wel of eerder niet start. De kans bestaat zeker dat hij niet start."

Start hij toch, dan is het maar de vraag of hij 100 procent zal zijn. Dat is nodig als je de Ronde wil winnen.

"Dat wordt lastig inderdaad. Het is nog maar drie dagen. Gelukkig hebben we naast Wout nog een sterk team en als hij er niet is dan moeten we een ander plan maken, want een ding is zeker: de Ronde zal plaatsvinden met of zonder Wout van Aert."