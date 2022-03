Camille Laus loopt sneller dan vriend Kevin Borlée in Container Cup: "Sorry, Kevin"

In seizoen 1 was Hanne Claes de vrouw met de beste tijd van alle vrouwen, in seizoen 2 Paulien Couckuyt.

Camille Laus en Imke Vervaet konden in een onderling duel elkaar niet naar nog scherpere totaaltijden sturen, maar er was wel een nieuw looprecord bij de vrouwen.



Camille Laus (28) sprintte op de eerste proef - 1.500m lopen - naar een record bij de vrouwen. Ze finishte in 4'45"34. Daarmee was ze ruim 10 seconden sneller dan haar eigen vriend Kevin Borlée.

"Sorry, Kevin”, lachte ze. "De snelste vrouw ooit zijn op dit onderdeel was de bedoeling."



"Dit gaat een beetje ambetant zijn als ze thuis komt. Het zal toch wat gevoelig liggen", besloot commentator Pedro Elias.