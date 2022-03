Belgen betreuren vastgelegde volgorde in mixed relays: "Kevin Borlée vermommen als vrouw"

"Voor ons is het een beetje jammer, maar het is nu zo. Ik hoop op een terugkeer van Cynthia Bolingo (die nog lang out is met blessureleed, red), want we zullen de strategie moeten aanpassen."

"Camille Laus is een goeie slotloopster"

Deze zomer staan er met het WK in Eugene (VS) en het EK in München twee grote kampioenschappen op het programma. Carole Bam, samen met Jacques Borlée coach van de gemengde aflossingsploeg, heeft al een idee over wie de stok als laatste in handen kan krijgen.



"Camille Laus is een heel goeie slotloopster. Ik heb haar op andere posities geprobeerd, maar nooit was ze beter dan in de laatste positie."



Net als Jacques Borlée betreurt ook Carole Bam, tevens coach van de Cheetahs, de reglementwijziging. "Op de World Relays in 2021 vond ik het spectaculair om te kijken naar mannen die een grote achterstand op vrouwen moesten inhalen. Het was mooi."