Cercle-voorzitter: "Minuut 16 zal voor eeuwig en altijd voor Miguel zijn"

Het ging al jaren niet goed met Miguel Van Damme, maar de 28-jarige voetballer, die al van bij de jeugd bij Cercle zat, bleef vechten. Vorig jaar was er even goed nieuws, maar in de herfst stak de kanker weer de kop op. Het nieuws komt hard binnen bij Cercle. "Jammer genoeg is het niet onverwacht. We hadden met de hele Cercle-familie gehoopt dat hij er zou doorkomen, maar dat gebeurde net niet." "We zijn ongelooflijk fier op Miguel. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal, hij heeft een strijd geleverd. Hij was absoluut geen opgever." "Het is nu ook belangrijk om met onze gedachten bij zijn vrouw en dochtertje te zijn. Wat zij ook allemaal meegemaakt hebben... Zij waren er ook altijd voor hem. Het is een lastig verhaal, ik heb het een beetje moeilijk om te praten."

Hoewel Van Damme zwaar ziek was, bleef het contact met de vereniging heel nauw. "We waren zeer betrokken met hem", gaf Goemaere mee. "We hielden contact, maar op een serene manier."



"Het was niet dat we elke dag de deur wilden platlopen. We respecteerden zijn privacy. Het was niet altijd even makkelijk, ook voor hem. Hij was altijd in ons hart."



"De volledige Cercle-familie was met hem. Ook tijdens de wedstrijden. Minuut 16 (zijn rugnummer, red) zal voor eeuwig en altijd voor Miguel blijven."



Goemaere berustte ook in de andere kant van het verhaal. "Misschien is het wel goed voor hem dat hij eindelijk kan rusten. Hij heeft enorm veel afgezien."



"We moeten de positieve dingen onthouden. Hoe een fantastische jongen hij was: strijdvaardig. Hij heeft de wedstrijd van zijn leven gespeeld. We hebben hem veel op het veld zien staan, maar wat hij de laatste tijd gepresteerd heeft, is iets om te onthouden. Dat moeten we nu koesteren. Hij zal niet vergeten worden."