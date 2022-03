Doelman Miguel Van Damme (28) is overleden na leukemie: "Hij is naar zijn laatste match vertrokken"

Miguel Van Damme begon als aanvaller bij FC Lembeke, maar bij Maldegem werd hij omgeschoold tot doelman. Daar debuteerde hij op zijn 17e in de eerste ploeg, waarna hij twee jaar later door Cercle Brugge werd opgepikt.

Een jaar later mocht hij van trainer Lorenzo Staelens een eerste keer snuffelen aan het echte werk, al bleef hij die eerste seizoenen toch vooral een bankzitter. Dat veranderde toen Cercle naar de 2e klasse zakte en de vereniging in doel voluit de kaart-Van Damme trok.

Net toen hij zijn naam leek te vestigen in de voetbalwereld, sloeg het noodlot toe. Bij de testen op het nieuwe seizoen werd bij Van Damme leukemie vastgesteld. In plaats van een zwaar trainingskamp wachtte de doelman een slopende chemokuur.

Van Damme herstelde en werd zelfs genezen verklaard. Toch zou hij nog maar 5 keer onder de lat staan, de laatste keer tijdens de play-offs in 2019. Keer op keer dook het beest in zijn lichaam opnieuw op en hield hem - ondanks een bewonderenswaardige strijdlust - van het veld.

In september botste Van Damme definitief op een muur: er was geen behandeling meer mogelijk. Dat verdict viel 2 dagen nadat hij te horen had gekregen dat hij voor het eerst vader zou worden.

Aan dat nakende vaderschap klampte hij zich in zijn laatste maanden vast: "Ik wil er alles aan doen om het kindje nog in mijn armen te houden." Dat lukte uiteindelijk, toen hij in mei van vorig jaar zijn dochter Camille mocht verwelkomen. Maar het geluk duurde minder dan een jaar.

"Je bent heel langzaam van ons heengegaan. Toch deed je het op je eigen manier... ijzersterk", schrijft zijn vrouw Kyana in een pakkend afscheidsbericht.