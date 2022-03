Vrouw van Miguel Van Damme in pakkend afscheidsbericht: "Je liet me inzien dat opgeven niet bestaat"

Miguel Van Damme en Kyana Dobbelaere waren sinds 2018 getrouwd. Op bewonderenswaardige wijze bewandelden ze de voorbije jaren het moeilijke pad dat het leven voor hen had uitgestippeld. Op Instagram brengt Kyana een laatste eresaluut aan haar echtgenoot.

"Onze allerliefste schat, papa, is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt."

"Je bent heel langzaam van ons heengegaan, toch deed je het weer op je eigen manier … ijzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw."

"We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat. Ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans, telkens weer opnieuw kwam je het te boven."

"Rust nu maar schat je hebt het meer dan verdiend. Je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag."

Dikke knuffel van je twee meisjes 🧸🤍

Tot later 😢