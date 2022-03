Cercle neemt afscheid van Miguel Van Damme: "Toonbeeld van positivisme en vechtlust"

"Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden", klink het.



"Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging. Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge."



"Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar z’n vrouw Kyana, z’n dochtertje Camille, de ouders van Miguel, z’n zus Francesca, maar ook naar zijn vele vrienden en familie."



"Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart."