Matz Sels neemt plaats van Simon Mignolet in tegen Burkina Faso

"Dat hadden we al lang afgesproken", legde Roberto Martinez uit op de persbabbel richting de oefeninterland. "Simon Mignolet zou tegen Ierland keepen, Matz Sels tegen Burkina Faso."

Voor Sels wordt het zijn tweede optreden bij de nationale ploeg. Vorig jaar verving hij Mignolet in de slotfase van de oefenpot België - Griekenland (1-1).

Sels speelt al enkele jaren in Frankrijk voor Straatsburg. In ons land verdedigde hij de kleuren van Lierse en AA Gent.

Voorts wil Martinez niet te veel aan zijn team veranderen na de 2-2 van zaterdag Ierland. "We gaan een gelijkaardige ploeg opstellen. Iedereen lijkt fit te zijn."

"Wel gaan we onze vervangingen benutten om zoveel mogelijk spelers in actie te zien. Het is onze verantwoordelijkheid om ze klaar te stomen en het vertrek van ervaren internationals op te vangen in de toekomst."

En wie niet speelt morgen? "Die hoeft zich nog geen zorgen te maken richting het WK", antwoordt de bondscoach.

"De eindronde begint pas over 7 maanden, een eeuwigheid in het voetbal. Er kan nog veel gebeuren voor we naar Qatar afzakken."