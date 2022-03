Topfavoriet Barcelona ontmoet Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League

Barcelona moet in de kwartfinales eerst naar Frankfurt en mag de terugwedstrijd voor eigen volk spelen. De winnaar krijgt met West Ham of het Lyon van Jason Denayer een taaie brok voor de kiezen.



In de andere tabelhelft nemen Leipzig en Atalanta het tegen elkaar op in de kwartfinales. Ten slotte werden ook Braga en Rangers aan elkaar gekoppeld.



De heenwedstrijden van de kwartfinales worden gespeeld op 7 april, de terugwedstrijden een week later. De halve zijn op 28 april en 5 mei. Op 18 mei is Sevilla het toneel voor de finale.