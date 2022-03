Wie is klaar na Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico? "Dat valt dik tegen"

Is Wout van Aert al sterker aan het seizoen begonnen?

Wout van Aert heeft met overmacht de Omloop gewonnen. In Parijs-Nice blonk hij uit als hardrijder, als puntenpakker en als werkpaard voor Primoz Roglic.

"7 keer op 9 is hij dit seizoen in de top 10 geëindigd", weet Renaat Schotte. "Dat kan je vergelijken met vorig jaar toen hij uitblonk in de Tirreno of met twee jaar geleden toen hij na de coronabreak Strade Bianche en Milaan-Sanremo won."

"Het grote verschil is dat de Belgische kampioen in Parijs-Nice niet tot het uiterste is gegaan. Vorig jaar wrong Van Aert zich uit in de Tirreno, in Frankrijk liet hij het donderdag lopen."

"Het laat het allerbeste verhopen voor de komende weken", concludeert onze commentator.