Beerschot-supporter Gilles De Coster: "We blijven lachen, ook in 1B"

Voor fans van Beerschot is de degradatie van hun favoriete team uit de Jupiler Pro League geen verrassing. Ook voor tv-presentator Gilles De Coster niet. "Sportief hadden we veruit de zwakste ploeg", zag hij op het Kiel, "maar we blijven onze miserie doorspoelen met humor."

Gisteren is het doek gevallen: Beerschot zakt opnieuw uit de hoogste afdeling. Na een nederlaag tegen een veredelde B-ploeg van AA Gent (2-0) ging concurrent Seraing nog winnen op Standard (0-1). Gilles De Coster: "Het niveauverschil was weer gigantisch. Logisch dat je dan zakt. We speelden dit seizoen veruit met de zwakste ploeg van de competitie." "In oktober voelde je de bui al hangen. 30 punten zou dit team nooit bij mekaar sprokkelen." Anderhalf jaar geleden voerde Beerschot het klassement nog aan in 1A. "Maar niet veel later vertrok Tissoudali naar AA Gent. Toen is het bergaf gegaan", zag De Coster "Of was het enthousiasme van de promotie weggeëbd? Een combinatie van de twee waarschijnlijk." Ook sterspeler Raphaël Holzhauser is dit seizoen helemaal weggeëbd. "Een mysterie", vindt de presentator van De Mol. "Hij heeft een nonchalante stijl. En als het dan niet draait, vlieg je naar de bank."

Na het vertrek van Tissoudali is het bergaf gegaan. Gilles De Coster

"Een keer gecharmeerd: op de Bosuil"

Als Gilles De Coster kan, vuurt hij zijn team in het olympisch stadion van Antwerpen aan. "Toeval of niet, sinds Beerschot gepromoveerd is, heb ik geen enkel doelpunt live gezien", merkt hij op.

"Omdat corona ons uit de tribunes hield en omdat ik in het weekend vaak in een tv-studio zit. Maar toch, het geeft wat aan hoe schrijnend Beerschot gaan voetballen is." "Slechts een keer hebben ze me dit seizoen gecharmeerd. In de derby op de Bosuil. Die match kon alle kanten op." In de bestuurskamer hopen ze nog 3 punten te puren uit een forfaitscore tegen Standard. De Coster: "Houd daar toch mee op. Puur juridisch hebben ze een punt, maar wat dan? Dan degraderen we volgende week." "Neen, steek je energie liever in de wederopbouw van je ploeg."

Gilles De Coster: "3 extra punten tegen Standard? Dan degraderen we volgende week."

"Nergens lachen we harder we onszelf"

Een slechtgeluimde Gilles De Coster treffen we vandaag niet aan. "Zoals vaker spoelen we onze miserie door met cynische humor", grijnst hij. "Heerlijk is dat. Geen enkele supporter lacht zo hard met zichzelf dan een Beerschot-supporter. En dat blijven we doen, ook in 1B", belooft De Coster. Volgend weekend gaat het 10e seizoen van De Mol van start. Heeft De Coster een mol gevonden bij Beerschot? "Meer dan een, vrees ik", lacht de presentator. "En aan dat tv-format ga ik me niet wagen."