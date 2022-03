Beerschot degradeert: de inhaalrace was hopeloos, of is er nog een allerlaatste strohalm?

Dat dit niet het seizoen van Beerschot zou worden, was al vroeg in het seizoen duidelijk. Pas op de 13e speeldag kon het team voor de eerste keer winnen, de inhaalrace die het sindsdien reed was aandoenlijk, maar hopeloos.



Draaischijf Holzhauser was nog slechts een schim van de opwindende regisseur die hij vorig seizoen was en de transfers bleken allerminst een schot in de roos.



Ook de aanstelling van coach Peter Maes bleek geen voltreffer, zijn onbekende opvolger Javier Torrente slaagde er evenmin in om Beerschot nog te reanimeren. Toen ook de Argentijn mocht opkrassen en Greg Vanderidt overnam, was de patiënt al comateus. Seraing trok er zondag de stekker uit.



Beerschot kon in 31 wedstrijden amper 4 keer winnen en slikte 65 goals, niemand doet slechter. De 0-7-nederlaag tegen Anderlecht eind december legde alle mankementen bloot en was het sportieve dieptepunt van een seizoen om zeer snel te vergeten.



Eén kleine strohalm heeft Beerschot nog: de club wil graag een forfaitoverwinning voor de wedstrijd tegen Standard van speeldag 19. Die match werd toen niet gespeeld door een Luikse politiestaking. Een uitspraak in die zaak wordt eind maart verwacht.