Ballon d'Or ondergaat drastische make-over: winnaar niet langer gekozen op basis van kalenderjaar

Geen Robert Lewandowski, wel Lionel Messi. Zelden deed de verkiezing van de Ballon d'Or meer stof opwaaien dan de meest recente. Het zorgde ervoor dat de formule van de voetbalprijs onder een vergrootglas kwam te liggen.

Ook organisator France Football stelde zijn eigen prijs in vraag en komt nu met een drastische hervorming van vier regels.

De meest ingrijpende is dat de Ballon d'Or nu zal worden uitgereikt op basis van een seizoen en niet langer een kalenderjaar. In september of oktober zal de volgende laureaat dus worden gekozen op basis van het seizoen 2021-2022.

"Dit is een kans om een nieuw elan te geven. Met een duidelijker concept", zegt Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football.

De hervorming komt er in een jaar waarin de kalender flink overhoop wordt gehaald door het WK in Qatar. Dat vindt in november en december plaats, en niet zoals gebruikelijk in de zomermaanden. Uitblinkers op het WK zullen dus pas kunnen worden beloond op de Ballon d'Or 2023.

Een tweede reglementswijziging is dat de lijst met kanshebbers nu niet alleen wordt opgesteld door journalisten van France Football. Dat selecte gezelschap wordt aangevuld met ambassadeurs (zoals Didier Drogba) en enkele stemgerechtigden die zich tijdens de vorige verkiezing het meest secuur toonden.