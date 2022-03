1B ondergaat straks metamorfose met 12 ploegen en play-offs om promotie

De grootste aanpassing in onze eerste klasse B: de dubbele heen- en terugronde verdwijnt. Omdat er 12 teams zullen meedoen, telt de reguliere competitie dus 22 speeldagen.

Die 12 teams zullen zoals al aangekondigd was, bestaan uit 8 profclubs en 4 belofteploegen. Die belofteploegen worden geselecteerd door de top vier te nemen na afloop van het huidige seizoen in de Belgische beloftecompetitie.

Na de reguliere competitie worden de ploegen in twee poules van 6 verdeeld. De top 6 speelt promotion play-offs en de andere ploegen spelen relegation play-offs. De punten worden niet gehalveerd maar blijven behouden.

Wie na tien speeldagen bovenaan staat in de promotion play-offs kroont zich tot kampioen in 1B en promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De laatste in de relegation play-offs zakt naar de eerste nationale.