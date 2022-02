UEFA speelt met idee om sponsorcontract met Gazprom te verbreken

De UEFA, de Europese confederatie in het voetbal, speelt met het idee om zijn sponsorcontract met gasgigant Gazprom te verbreken vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De continentale voetbalbond UEFA "bereidt zich voor" om de samenwerking met Gazprom - die sinds 2012 loopt - te beëindigen. Die knoop zou "volgende week" tijdens een vergadering van het uitvoerend comité doorgehakt worden, aldus de Engelse pers.

Volgens The Times en The Telegraph heeft de UEFA vrijdag met spoed een buitengewoon uitvoerend comité belegd en daarin aan zijn advocaten gevraagd om het proces voor de onmiddellijke verbreking van het contract in gang te zetten.

De gespecialiseerde media schatten het contract dat de UEFA aan Gazprom koppelt op 40 miljoen euro per jaar. De Russische groep met uitvalsbasis in Sint-Petersburg is sinds 2012 sponsor van de Champions League en verlengde zijn contract met de UEFA onlangs tot en met 2024.

Gazprom leent zijn naam verder aan het stadion van Zenit Sint-Petersburg, waar meerdere wedstrijden plaatsvonden op dat laatste EK. Dat stadion zou nota bene het toneel zijn voor de Champions League-finale op 28 mei, maar er werd reeds beslist om de eindstrijd verleggen naar het Stade de France in Parijs.

Naast deze sanctie, heeft de UEFA ook besloten om alle Europese wedstrijden die in Rusland worden gespeeld tot nader order te verplaatsen naar neutraal terrein.

Alexander Dyukov, baas van Gazprom Neft, de olietak van Gazprom en voorzitter van de Russische voetbalfederatie, is overigens lid van het uitvoerend comité van de UEFA.