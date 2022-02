Polen weigert WK-kwalificatieduel te spelen in Rusland: "Enige juiste beslissing"

De voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië verklaarden donderdag al in een gezamenlijke verklaring dat ze niet in Rusland willen spelen in de play-offs voor het WK voetbal in Qatar.

Maar Polen wacht niet meer op een beslissing van de internationale voetbalbond FIFA. "Geen woorden meer, het is tijd voor daden", schrijft voorzitter Cezary Kulesza op Twitter.

"Door de escalatie van de agressie van Rusland tegenover Oekraïne zal de Poolse nationale ploeg de WK-kwalificatiewedstrijd in Rusland niet spelen. Dit is de enige juiste beslissing."

Polen moet op 24 maart aantreden in de halve finales van de play-offs voor het WK. Als Rusland wint, neemt het het daarna op tegen Zweden of Tsjechië op 29 maart.

Ook sterspeler Robert Lewandowski steunt de beslissing van de Poolse bond. "Het is de juiste beslissing. Ik kan me niet voorstellen dat ik een match tegen de Russische ploeg moet spelen als het gewapende conflict in Oekraïne nog bezig is", schrijft hij op sociale media.

"De Russische voetballers en supporters zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is."