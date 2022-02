De sportieve gevolgen van het conflict: welke sporten worden opgeschort in Rusland en Oekraïne?

Alle sportevenementen zijn gedurende een maand in Oekraïne opgeschort. Dat maakte het Oekraïense ministerie van Sport donderdag bekend nadat de noodtoestand in het land was afgekondigd. Russische troepen vielen eerder op de dag het land binnen.

wielrennen

De UCI schrapt alle wielerwedstrijden die dit seizoen in Rusland en Wit-Rusland op de agenda staan. Dat maakte de Internationale Wielerunie bekend via een statement.

basketbal

Ook in de Euroleague staan er de komende dagen wedstrijden met Russische ploegen op het programma. Barcelona heeft donderdag beslist dat het niet naar Rusland zou reizen. De Spaanse topclub moest normaal gezien vrijdag in Sint-Petersburg spelen en zondag in Moskou.

Oekraïne speelde dan weer in Spanje een kwalificatiematch, de wedstrijd Oekraïne-Spanje van zondag is uitgesteld. De Britse basketbalmannen hebben vorige week al aangekondigd dat ze niet afreizen naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk voor hun kwalificatiematch tegen Wit-Rusland.

In het basketbal was actie vereist. De Nederlandse nationale ploeg bij de mannen speelde donderdag om 16 uur haar kwalificatiematch in en tegen Rusland, in de stad Perm, op meer dan 2.000 kilometer van Oekraïne. Zondag staat normaal gezien de terugmatch op het programma in Almere.

voetbal

De voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië hebben hun weigering uitgesproken om de play-offs van het WK eind maart in Rusland af te werken."De ondertekenaars van deze oproep overwegen om niet naar Rusland af te reizen en daar voetbalwedstrijden te spelen", zo luidde de boodschap in de brief die de Poolse bond donderdag publiceerde op zijn Twitteraccount

In het voetbal waren er enkele hete hangijzers. Het heetste was wellicht dat Sint-Petersburg niet langer gastheer is voor de finale van de Champions League. De UEFA heeft beslist dat de finale in Parijs zal plaatsvinden.

Hoe oorlog in Oekraïne Champions League en WK-voorronde in greep kan nemen

rugby

Alle evenementen, toernooien en wedstrijden in Rusland worden opgeschort in alle categorieën. "Verdere maatregelen zullen volgen in overleg met World Rugby", luidt het.

De Europese rugbybond schort haar activiteiten in Rusland voor onbepaalde duur op. "We zijn heel bezorgd over de veiligheid van de Oekraïense rugbygemeenschap en volgen de situatie van dichtbij op. Wij staan voor rugby vanuit de Europese waarden van vrede, respect en mensenrechten volgen het olympisch charter."

tennis

In de landencompetities in het tennis zijn twee ontmoetingen al verplaatst. Het duel in de Daviscup tussen Oekraïne en Barbados is verplaatst naar Antalya in Turkije en dat is ook het geval voor de clash tussen Wit-Rusland en de Belgische tennisvrouwen in de Billie Jean King Cup.

Daarna is het afwachten wat er zal gebeuren met de ATP-toernooien in Moskou en Sint-Petersburg in oktober. Het WTA-toernooi van Sint-Petersburg is begin februari afgewerkt, het toernooi in Moskou vindt ook plaats in de herfst.