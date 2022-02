Nederlandse basketbalploeg speelt return tegen Rusland niet: "Hadden vrijdag ook liever niet gespeeld"

Gisteren, op de dag dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne in alle hevigheid losbarstte, speelde de Nederlandse nationale basketbalploeg een WK-interland in en tegen Rusland. Ze verloren dat duel met duidelijke cijfers, maar het sportieve verhaal was van ondergeschikt belang.

Na overleg tussen de Nederlandse basketbalbond, de internationale bond FIBA, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd beslist om ondanks de situatie in Rusland gewoon te spelen in Perm, op zo'n 2.000 kilometer van de Oekraïense hoofdstad Kiev.

"Er is daar besloten om een wedstrijd te spelen die je eigenlijk niet wil spelen", klinkt het in een statement vandaag op de website van de bond. "De eerste vlucht naar huis was pas na de wedstrijd. We wilden de spelers en de staf niet in gevaar brengen. Op dat moment gaan er duivelse dilemma's door je hoofd."

"Dat is geen erkenning van acties van Rusland, dat is geen politiek statement, dat is zoeken naar een praktische en veilige oplossing voor een team dat al in Rusland is en veilig thuis wil komen", onderstreept de Nederlandse bond ook.