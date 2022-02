UEFA verplaatst CL-finale van Sint-Petersburg naar Parijs, Russische bond is boos

De Russische voetbalbond (RFU) zegt het niet eens te zijn met de beslissing van de UEFA om de Champions League-finale te verplaatsen naar Parijs. De finale zou op 28 mei in Sint-Petersburg zijn, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne heeft de UEFA besloten de wedstrijd weg te halen uit Rusland.

"Wij zijn van mening dat de beslissing door politieke motieven is ingegeven. De RFU heeft altijd vastgehouden aan het principe sport staat buiten de politiek en kan dit besluit dus niet steunen", zegt voorzitter Aleksandr Djoekov.

Ook zegt de RFU het niet goed te vinden dat Russische sportteams nu wedstrijden op neutraal terrein moeten spelen in plaats van in eigen land. "Dit is in strijd met het principe van sport en is een inbreuk op de belangen van spelers, coaches en fans."



Verschillende grote sporten hebben al wedstrijden geschrapt in of tegen Rusland vanwege de inval die het land eerder deze week deed in buurland Oekraïne.