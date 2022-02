De internationale skifederatie FIS schrapt alle wereldbekerwedstrijden in Rusland

De FIS reageert daarmee op de inval van Rusland in Oekraïne."Na nauw overleg met zijn aandeelhouders heeft de FIS beslist dat in het belang van de veiligheid van alle deelnemers en om de integriteit van de wereldbeker te beschermen alle resterende wereldbekerwedstrijden die in Rusland geprogrammeerd staan tot het einde van het seizoen 2021-2022, afgelast of verplaatst worden", luidt het in een verklaring.



Het gaat onder meer om wedstrijden in het langlaufen, skicross, aerials en schansspringen.