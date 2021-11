Messi krijgt 7e Ballon d'Or, De Bruyne op 8, Putellas wint bij de vrouwen

Lionel Messi heeft voor de 7e keer in zijn carrière de Gouden Bal gewonnen. De Argentijn kreeg in het referendum de voorkeur op Robert Lewandowski en Jorginho. Kevin De Bruyne was de beste Belg op de 8e plek, Romelu Lukaku finishte als 12e. Bij de vrouwen was de Gouden Bal voor Alexia Putellas van FC Barcelona.

Zijn nalatenschap in de voetbalgeschiedenis is nog wat groter geworden. Lionel Messi prijkt voor de 7e keer op de erelijst van de Ballon d’Or, de meest begeerde individuele voetbalprijs.



Meestal was dat zonder discussie, dit jaar allerminst. Het was dan ook een unieke editie door de veelbesproken afgelasting vorig jaar. Zouden de 180 juryleden het kalenderjaar 2020 - met Lewandowski als absolute uitblinker - mee in rekening nemen?



Kevin De Bruyne vond dat een logische zaak. Maar journalisten zijn nu eenmaal soms tegendraads.

Bewogen jaar

Nummer 7 voor Lionel Messi, dus. Na ontegensprekelijk het meest bewogen jaar uit zijn carrière. De recordwinnaar nam in de eerste maanden van 2021 een zwalpend Barcelona quasi in zijn eentje bij de hand. Het was niet genoeg voor een landstitel, wel voor de Spaanse beker.



In de zomer deed een bovenaardse Messi al zijn ultieme auditie voor de Gouden Bal door Argentinië naar de Copa América te loodsen. De eerste grote prijs met zijn land.



Nadien volgde een donderslag bij heldere hemel door zijn gedwongen vertrek bij Barça. PSG zag zijn kans schoon om de strafste transfer aller tijden af te ronden. Voorlopig met tegenvallend resultaat: de Argentijn kon nog maar 3 keer scoren - onmessiaanse cijfers.



Twee jaar geleden dacht ik dat het de laatste keer zou zijn, maar de Copa America winnen was de sleutel. Lionel Messi

De flauwe start in Parijs kon Messi evenwel niet van een 7e Gouden Bal - nu twee meer dan eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo - houden. De Argentijn straalde in het Théâtre du Châtelet.



"Het is fantastisch om hier opnieuw te staan. Twee jaar geleden dacht ik dat het de laatste keer zou zijn, maar de Copa America winnen was de sleutel", sprak een gelukkige Messi.



"Ik weet niet hoeveel jaren ik nog voor mij heb, maar ik hoop dat het er nog veel zijn, want ik amuseer me enorm. Ik heb nog heel veel zin om nieuwe doelen te bereiken."



33 punten verschil

Wat verderop baalde medefavoriet Robert Lewandowski in zijn piekfijne kostuum. 54 goals in 2021 volstonden voor de Bayern-spits niet om Messi af te troeven. Het verschil in de eindafrekening was 33 punten.



Vond de jury Lewandowski's recordcijfers in de Bundesliga te vanzelfsprekend? Of was zijn teleurstellend resultaat op het EK met Polen de boosdoener? Het verdict is sowieso hard: opnieuw geen plekje op de erelijst



"Jij had de trofee vorig jaar verdiend", sprak Messi troostende woorden. Toen werd er door de coronapandemie geen prijs uitgereikt. "Ik hoop dat France Football (de organisator van de Gouden Bal, red) jou toch een trofee geeft, want dat verdien je."



Ver van de favorieten eindigden twee Belgen op mooie ereplaatsen. Kevin De Bruyne prijkte op een 8e plek, Romelu Lukaku haalde zijn beste notering ooit met plaats 12.

De top 10 van de Ballon d'Or 1. Lionel Messi (Arg) Barcelona/PSG 2. Robert Lewandowski (Pol) Bayern München 3. Jorginho (Ita) Chelsea 4. Karim Benzema (Fra) Real Madrid 5. N'Golo Kanté (Fra) Chelsea 6. Cristiano Ronaldo (Por) Juventus/Manchester United 7. Mohamed Salah (Egy) Liverpool 8. Kevin De Bruyne Manchester City 9. Kylian Mbappé (Fra) PSG 10. Gianluigi Donnarumma (Ita) Milan/PSG

Alexia Putellas is de laureate bij de vrouwen