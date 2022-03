Wankelt de stoel van Philippe Clement bij Monaco? "Maart wordt cruciaal"

9 op 21 en geen finale in de beker. Philippe Clement heeft al betere momenten meegemaakt als coach, ook bij Monaco. Of hoe is de perceptie over de 47-jarige coach die tijdens de winterstop Club Brugge inwisselde voor het prinsdom?

"Ze zijn ginds best tevreden over zijn werk", weet Eleven Sports-commentator Sirik Geffray. "Ook de spelers mopperen niet over zijn aanpak, maar Monaco mist vooral efficiëntie."

"Afgelopen weekend kwam alles samen in de 1-2-nederlaag tegen Reims: Monaco miste kansen, maakte een owngoal en slikte de 1-2 in de 94e minuut."

"Ze hebben echt wel een slechte periode achter de rug met 2 op 9 tegen laagvliegers en ook nog de uitschakeling in de beker tegen Nantes."

"Oké, Nantes is dit seizoen goed, maar zondag speelt Monaco in de competitie tegen Marseille en op die match zit er echt heel veel druk."

"L'Equipe schreef deze week nog dat de crisis om de hoek loert in het prinsdom. Dan weet je genoeg."

"Monaco speelt nog 12 matchen in de competitie en 7 affiches zijn tegen teams die boven hen staan in de stand. Maart wordt zwaar en cruciaal: ze spelen tegen Marseille, Braga in de Europa League, Straatsburg, weer Braga en daarna PSG."

"Die 5 matchen zullen bepalen of het een goed seizoenseinde wordt of niet. De Europa League kan nu een doel worden, maar de ambitie van de voorzitter was toch de top 3 en de Champions League. Die kloof nog goedmaken, wordt niet evident. Meer nog: het wordt loodzwaar."