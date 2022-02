Bijzonder bittere nederlaag voor Philippe Clement bij Monaco

PSG is ongenaakbaar in Frankrijk, maar onder de Parijzenaars woedt er een felle strijd om de andere Europese tickets. Monaco wil volgend seizoen absoluut Europa in en dus was een thuiszege tegen middenmoter Reims noodzakelijk.

Dat moest wel zonder de geblesseerden Myron Boadu, Krépin Diatta, Cesc Fabregas en Aurélien Tchouaméni (geschorst).

Gelukkig voor Clement was er nog spits Wissam Ben Yedder. Hij scoorde na de rust de 1-0.

Alleen was de slotfase er te veel aan voor Monaco. De frustrerende momenten stapelden zich op. In de 85e minuut maakte Kevin Volland er 1-1 van met een owngoal. Een minuut later kreeg verdediger Jean Lucas geel en nog eens twee minuten later zijn tweede geel. Rood dus voor Lucas en Monaco moest voort met tien spelers.

In de 93e minuut maakte Mbuku voor Reims de 1-2 op een tegenaanval. De bezoekers uit Noord-Frankrijk konden een fles champagne openen.