Alejandro Valverde en Michael Woods wisselen stuivertje in de Gran Camiño

Alejandro Valverde had in de Trofeo Serra de Tramuntana - waar Wellens hem nipt van de zege hield - en de Trofeo Pollença - waar hij zijn rekening voor 2022 opende - getoond dat hij 2 maanden voor zijn 42e verjaardag nog altijd tot het kruim van het peloton behoort.

De beslissing in de 3e rit van de Gran Camiño finishte in dalende lijn na de Alto de Moura. Michael Woods kon Alejandro Valverde deze keer niet afschudden en ook Ivan Sosa haakte zijn karretje aan. In de sprint waren zij natuurlijk geen partij voor de nog altijd aalvlugge Valverde.

Voor Valverde is het de 132e overwinning in zijn profcarrière. Morgen kan hij zijn aantal al op 133 brengen, met de eindwinst van de Gran Camiño. Dan moet hij in de tijdrit over 15,8 kilometer wel 10 seconden goedmaken op Woods.