Magnus Cort neemt de opener van de Gran Camino voor zijn rekening

In de sprint was de 29-jarige Magnus Cort sneller dan Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa) en Alejandro Valverde (Movistar). Dankzij de bonificaties heeft de Deen in de stand een bonus van 4 en 6 seconden op zijn achtervolgers.

De eerste editie van de Gran Camino eindigt zondag. Het is de enige rittenkoers voor profs in deze Spaanse regio. De Ronde van Galicië is al een hele poos een koers voor amateurs.