Michael Woods is Alejandro Valverde te snel af op steile puist in Gran Camino

Na de overwinning van Magnus Cort in de sprint van donderdag, waren vrijdag de klimmers en punchers aan zet met een slotklim van 1,8 kilometer aan 14,7% gemiddeld en pieken tot 30%.

Giovanni Visconti, Antonio Angulo, Jon Barrenetxea (Caja Rural), Óscar Cabedo, Stephen Bassett, Guillermo Garcia en Joni Brandão vormden de vroege vlucht die maximaal 3 minuten speelruimte kreeg van het peloton waar Movistar en EF-Easypost controleerden. Ook Israël-Premier Tech stak een handje toe.

Nog voor de voet van de steile puist werden de koplopers ingerekend. Movistar mende het peloton dat sterk uitdunde, maar het was Woods die het meest poeier in de benen had en op één van de steilste stukken uithaalde.

Sosa en Valverde probeerden wel, maar de Canadees was gaan vliegen en soleerde naar de zege. Hij is ook de nieuwe leider met 16 seconden voorsprong op Valverde - die gisteren derde werd - en 42 tellen op Ruben Fernandez. Voor Israel-Premier Tech is het de eerste overwinning van het jaar.