Tim Declercq mist klassiekers door hartkwaal: "Maar geen gevolgen op lange termijn"

Met een 4e plaats in de Saudi Tour begin februari was Tim Declercq prima aan het seizoen begonnen.

10 dagen later stond hij aan de start van de Ronde van de Algarve, maar na de openingsdag hield hij het voor bekeken. "Maagproblemen", zo gaf zijn team mee als verklaring voor de opgave.

Vandaag maakte Quick Step-Alpha Vinyl bekend dat Declercq het openingsweekend aan zich moet laten voorbijgaan, op Instagram schrijft het werkpaard dat zijn inactiviteit nog wat langer zal duren.

"Enkele uren na de eerste rit in de Algarve voelde ik me erg slecht", legt Declercq uit.

"We wisten niet onmiddellijk wat er aan de hand was, maar later volgde de diagnose van pericarditis." Dat is een ontsteking van het hartzakje.

"De symptomen zijn weg en er zullen geen negatieve gevolgen op lange termijn zijn, maar we volgen het advies van de dokters op."

"Ik zal de komende weken niet fietsen en zal The Wolfpack steunen met een bloedend hart, figuurlijk dan. Ik mis mijn geliefde klassiekers en probeer sterker terug te keren."